Los fríos del invierno llegaron para quedarse. En continuidad con las bajísimas temperaturas registradas en Gualeguaychú y alrededores esta semana, el pronóstico para este viernes prevé mínimas de hasta 3 grados en las primeras horas de la mañana.



Sin embargo, conforme avance la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar máximas de 16 grados luego del mediodía, marcando así una gran amplitud térmica con respecto al amanecer. Hacia la tarde, la temperatura descenderá nuevamente hasta posicionarse en valores de un dígito.



Se espera que el viernes este mayormente soleado y de paso a un fin de semana de iguales características. Hasta el momento, no hay pronóstico de lluvias.