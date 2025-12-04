El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que se esperan buenas condiciones del tiempo para este jueves 4 de diciembre en Entre Ríos. El día estará soleado, con escasa nubosidad, y una máxima de entre 33 y 34 grados.

Las temperaturas siguen en ascenso en la provincia. El pronóstico extendido indica que se aguardan días calurosos hasta el domingo, con máximas que superarán los 30 grados.

En tanto, se pronostica un cambio en las condiciones del tiempo para el feriado del lunes 8 de diciembre. Se anticipa la llegada de un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas, lo que provocará un descenso de las térmicas.

Tiempo en Entre Ríos: jueves 4 de diciembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 34 grados. El cielo estará entre despejado y ligeramente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 34 grados. Se espera una jornada con cielo ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 19 grados de mínima y 34 grados de máxima, con cielo despejado de mañana y luego de tarde y noche con escasa nubosidad.