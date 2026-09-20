Según informó el Municipio, la Dirección de Obras Sanitarias realizará durante la noche del lunes y la madrugada del martes la limpieza integral de la Cisterna n.°2, el reservorio de mayor capacidad del sistema, con 3.500 metros cúbicos (3.500.000 litros).

La operatoria comenzará con el descenso del nivel del depósito hasta alcanzar aproximadamente el 80 por ciento de su capacidad, mientras que el volumen de agua potable disponible será enviado a la red para evitar su desperdicio.

El lunes por la mañana, personal de Obras Sanitarias efectuará una prueba de descenso y bombeo que permitirá dejar conectado el equipamiento necesario para el vaciado y las tareas posteriores.

Una vez alcanzado el nivel previsto, el volumen restante será extraído mediante la bomba dispuesta para completar el vaciado y habilitar la limpieza a fondo del reservorio.

“Durante ese período se producirá una disminución de la presión en la red de agua potable, aunque no habrá interrupción del suministro, por lo que el impacto será mayor para quienes no cuentan con tanque domiciliario”, indicaron las autoridades.

Y marcaron que “los inmuebles que disponen de tanque tendrán una reserva disponible al inicio de la operatoria, ya que estos depósitos permanecerán cargados antes del comienzo de las tareas”.

Desde la Dirección de Obras Sanitarias señalaron que el objetivo será reducir al mínimo el tiempo de ejecución, para iniciar cuanto antes el llenado de la Cisterna n.°2 y recuperar progresivamente los niveles habituales del sistema.

De acuerdo con la planificación prevista, la recuperación del nivel demandará la noche del lunes, la madrugada y parte de la mañana del martes, período necesario para completar el llenado una vez finalizada la limpieza.