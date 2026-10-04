El Servicio Meteorológico Nacional informó que la semana comenzará con cielo cubierto en gran parte de la provincia. Para el lunes, se espera una jornada mayormente nublada en Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, donde las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 23 grados de máxima.

De acuerdo con el organismo, no se prevén precipitaciones hasta el próximo miércoles. Asimismo, se anticipa un leve ascenso de las temperaturas para los días venideros en todo el territorio provincial.

El tiempo en el resto de la provincia

En las ciudades de Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante, el pronóstico indica una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados.

Por su parte, en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, las condiciones serán similares. Se espera un cielo mayormente nublado, con registros térmicos que irán desde los 12 grados de mínima hasta los 23 grados de máxima.