De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que alcanzará los 15. Además, las previsiones indican que el frío persistirá durante los próximos días e incluso se intensificará hacia el viernes.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día