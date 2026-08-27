El Gobierno de Entre Ríos informó este jueves la puesta en marcha de una bateria de medidas para el sector turístico de la provincia, en un escenario complejo para el sector que se ve afectado por la caída de los niveles de actividad y altos costos de mantenimiento.

La presentación de las Medidas de Alivio Fiscal, Energético y Financiero para apoyar al sector turístico provincial se realizó en Casa de Gobierno. La misma contó con la presencia del Secretario General de la Gobernación Mauricio Colello y autoridades del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).

Subsidio a la tarifa eléctrica

Se subsidiará la tarifa eléctrica comercial de los alojamientos y termas de gestión privada para aliviar uno de los principales costos de la actividad, desde septiembre hasta diciembre.

TG1 — Alojamientos chicos, como hoteles y cabañas: 15% de descuento. TG2 — Hoteles intermedios: 8% de descuento.

TG3 — Grandes hoteles y termas de gestión privada: 4% de descuento.

El beneficio aplica a medidores de uso comercial, no a los de uso domiciliario. Los prestadores con suministro de uso domiciliario ya cuentan con el subsidio nacional.

Crédito para reconversión energética

Se pusieron a disposición créditos para que los prestadores puedan realizar mejoras y avanzar en la reconversión energética de sus establecimientos.

Créditos desde $4 millones hasta $400 millones. 12 meses de gracia. Tasa de interés de entre el 21% y el 28%. A través del CFI, con garantía Fogaer. Permite financiar equipos de bajo consumo, iluminación LED y paneles fotovoltaicos, entre otras mejoras. La reconversión puede permitir reducir hasta un 30% el consumo eléctrico.

Reducción del 20% en Ingresos Brutos

Se dispuso la reducción del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos, de septiembre a diciembre, para distintas actividades vinculadas al turismo.

Servicios de alojamiento.

Agencias de viajes.

Transporte turístico.

Profesionales del turismo.

Centros termales.

Turismo aventura.

Parques temáticos.

Descuento en el Impuesto Inmobiliario Urbano para hoteles

Los hoteles ya cuentan con un descuento en el Impuesto Inmobiliario Urbano que se determina según la cantidad de trabajadores registrados. Además, este beneficio puede acumularse con los descuentos de ATER.

10% por pago adelantado. 15% por haber cumplido los vencimientos en tiempo y forma durante el período fiscal anterior.

Sumando los distintos beneficios, el descuento total del Impuesto Inmobiliario Urbano puede oscilar entre el 30% y el 60%.

Turismo interno con Sidecreer

Se puso en marcha un programa de promoción del turismo interno que facilita el acceso a estadías en establecimientos de Entre Ríos. El programa estará operativo a partir del 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.

El usuario puede financiar el 50% del valor de la estadía. Hasta $500.000 de tarifa total por usuario. El usuario paga hasta $250.000 financiados. 12 cuotas sin interés. El prestador cobra el 100% de la tarifa. Programa inicial de $500 millones, ampliable a $700 millones.

Para participar, los prestadores deben inscribirse en la app de Sidecreer.

Proyecto de ley para que el alivio fiscal sea permanente

Se enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que el sector tenga las mismas reducciones de Ingresos Brutos que la industria.

Fuente: AHORA / Gobierno de Entre Ríos