Desde el Municipio informaron que se puso en marcha un proceso de reconstrucción total y rediseño de las plazoletas de Avenida Parque, con la primera etapa comprendida entre las calles Almirante Brown y 3 de Febrero.

“Las plazoletas de la Avenida Parque están todas destruidas, por eso las vamos a reconstruir y a modernizar. Van a tener un rediseño que hará que estos espacios públicos vuelvan a ser disfrutados con seguridad. Vamos a readecuar todos los cordones perimetrales, a levantar todas las veredas interiores, todo lo que está comprendido dentro de las plazoletas lo vamos a hacer de nuevo, y las vamos a hacer todas de nuevo”, expresó al respecto el intendente Davico.

Según indicaron, el proyecto comprende el mejoramiento de la totalidad de los 850 metros lineales de la Avenida Parque Cándido Irazusta, entre Almirante Brown y España, y en esta primera etapa se encuentran los primeros 245 metros de avenida donde se ubican las cuatro plazoletas que saldrán a licitación pública para que un privado adjudicado ejecute las tareas de demolición, hormigonado e instalación de la infraestructura de base.

El rediseño contempla una ciclovía recta de 2,20 metros de ancho en el sector sur y una senda peatonal central de 3,60 metros, que en una próxima etapa será revestida en piedra Laja San Luis y mármol travertino, y dotada de señalización táctil en acero inoxidable para personas no videntes.

En la próxima etapa se prevé la construcción de pérgolas de descanso con bancos de mármol travertino, mientras que los cruces de esquina tendrán bolardos de acero inoxidable con teflón e iluminación incorporada, en línea con el perfil estético y funcional que define al proyecto en su conjunto.

El equipamiento se completará con bebederos, cestos de residuos, cartelería y nuevas luminarias, además de la reposición del arbolado, con ejemplares que se sumarán a la nueva forestación planificada para todo el corredor.