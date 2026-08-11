Anunciaron las calles que estarán cortadas durante los próximos días en la ciudad
Las tareas incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
Desde el Municipio informaron que en este momento se realizan cortes de tránsito totales y parciales por aperturas de baches en las siguientes zonas de la ciudad:
- Rivadavia y Paraguay (Corte total)
- Santa Fe, entre Luis N. Palma y Rivadavia
- Rivadavia, entre Seguí y Fray Mocho
- Rivadavia, entre Roca y 9 de Julio
- Pellegrini, entre Doello Jurado y 3 de Caballería
- Bolívar y Montevideo
- Primera Junta y San Juan
Por otra parte, indicaron que para los próximos 14 días están programadas una serie de intervenciones apuntadas a realizar trabajos de bacheos con hormigón y asfalto en los siguientes puntos de la ciudad:
- Constitución, entre Doello Jurado y 3 de Caballería - (CALZADA COMPLETA)
- Constitución, entre Concordia y Buenos Aires - (CALZADA COMPLETA)
- Landa 1449, frente a Plaza Haddad – (MEDIA CALZADA)
- Lavalle y Pasteur - (CALZADA COMPLETA)
- Montevideo y Del valle - (CALZADA COMPLETA)
- Rivadavia y Primera Junta - (CALZADA COMPLETA)
- Rivadavia y Paraguay - (CALZADA COMPLETA)
- Boca de Registro Lestonnac frente a la Bombonera - (CALZADA COMPLETA)
- Churruarín y Doello Jurado - (CALZADA COMPLETA)
- Pelegrini, entre Doello Jurado y 3 de Caballería - (CALZADA COMPLETA)
- Puente Cañada de Gómez, sobre Av. Artigas mano Norte-Sur – (MEDIA CALZADA)
- Accesos Estación de Servicio Ex AXXION – (MEDIA CALZADA)
Las autoridades también recordaron a la comunidad que “por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular en Vicente López y Planes y Hernández, ambas entre Andrade y Bolívar; mientras que por la reconstrucción de Perigán está prohibido circular en esa calle entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales”
Por último, solicitaron “respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.