Desde el Municipio informaron que en este momento se realizan cortes de tránsito totales y parciales por aperturas de baches en las siguientes zonas de la ciudad:

Rivadavia y Paraguay (Corte total)

Santa Fe, entre Luis N. Palma y Rivadavia

Rivadavia, entre Seguí y Fray Mocho

Rivadavia, entre Roca y 9 de Julio

Pellegrini, entre Doello Jurado y 3 de Caballería

Bolívar y Montevideo

Primera Junta y San Juan

Por otra parte, indicaron que para los próximos 14 días están programadas una serie de intervenciones apuntadas a realizar trabajos de bacheos con hormigón y asfalto en los siguientes puntos de la ciudad:

Constitución, entre Doello Jurado y 3 de Caballería - (CALZADA COMPLETA)

Constitución, entre Concordia y Buenos Aires - (CALZADA COMPLETA)

Landa 1449, frente a Plaza Haddad – (MEDIA CALZADA)

Lavalle y Pasteur - (CALZADA COMPLETA)

Montevideo y Del valle - (CALZADA COMPLETA)

Rivadavia y Primera Junta - (CALZADA COMPLETA)

Rivadavia y Paraguay - (CALZADA COMPLETA)

Boca de Registro Lestonnac frente a la Bombonera - (CALZADA COMPLETA)

Churruarín y Doello Jurado - (CALZADA COMPLETA)

Pelegrini, entre Doello Jurado y 3 de Caballería - (CALZADA COMPLETA)

Puente Cañada de Gómez, sobre Av. Artigas mano Norte-Sur – (MEDIA CALZADA)

Accesos Estación de Servicio Ex AXXION – (MEDIA CALZADA)

Las autoridades también recordaron a la comunidad que “por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular en Vicente López y Planes y Hernández, ambas entre Andrade y Bolívar; mientras que por la reconstrucción de Perigán está prohibido circular en esa calle entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales”

Por último, solicitaron “respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.





