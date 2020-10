Anunciaron que el Triatlón Internacional de La Paz no se hará en enero

"Queríamos hacer en tiempo y forma, la Fiesta de Tria más Grande de Sudamérica", aclararon los organizadores y prometieron "seguir trabajando a destajo, para que muy pronto, La Paz vuelva a ser la capital nacional este deporte. Todos los esfuerzos van a estar destinados a lograr que en el 2021 los triatletas, y el pueblo paceño se vuelvan a juntar en la fiesta", remarcaron.

"Independientemente, de cualquier pronóstico epidemiológico positivo o negativo, es imposible por una cuestión logística. Se trata de un staff de 700 personas que trabajan en la organización y mil atletas que llegan a la ciudad", dijo el periodista paceño Conrado Berón, quien participa de la prensa oficial del Triatlón.

Asimismo, en diálogo con El Once , afirmó que "es el único evento que tiene 30 mil espectadores, diseminados en toda la ciudad. Es imposible pedirle a la gente de La Paz, que no salga a su vereda, que no vaya al puerto, que no se junte en su barrio para darle el color particular a la competición", dijo y agregó: "el protocolo para el evento deportivo puede salir, pero, ¿cómo organizas esta fiesta tan popular sin la participación del pueblo?".

"La concreción de la Edición 37º del Triatlón internacional de La Paz, dependerá del contexto que fija la pandemia, porque hay muchos atletas que llegan desde el exterior y desde otras provincias", señaló Berón y agregó que esta postergación, podría tener algo positivo. "Quizás nos sirva para volver al calendario ITU y que el Tria de La Paz, vuelva a otorgar puntos para disputar de los Juegos Olímpicos", aventuró el trabajador de prensa de evento.