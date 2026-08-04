La Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú informó que este miércoles 5 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento en una subestación transformadora.

La interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 10 de la mañana, aunque desde la entidad aclararon que el horario es aproximado y dependerá del desarrollo de las tareas.

El corte afectará a los usuarios comprendidos en el sector delimitado por las siguientes calles:

Norte: 10 de Junio.

10 de Junio. Sur: Calle 158.

Calle 158. Este: José Hernández.

José Hernández. Oeste: Pedro Jurado y Ascilo Méndez.

Según informó la Cooperativa, los trabajos tienen como objetivo realizar tareas de mantenimiento en la subestación transformadora de la zona, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

Desde la prestataria solicitaron a los vecinos del área afectada tomar las precauciones necesarias durante el período en que se extenderá la interrupción del servicio.