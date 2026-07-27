Docentes entrerrianos enrolados en Agmer anunciaron un nuevo paro, para manifestarse en contra de la Reforma Previsional. La medida de fuerza es una más de las que viene llevando adelante el gremio, no solo por la iniciativa que está a próxima a aprobarse en la Legislatura, sino que además por un reclamo salarial que consideran no resuelto.

“Este miércoles, mientras las y los diputados sesionen definiendo el futuro de nuestra Ley Previsional, estaremos en las calles diciendo NO a la reforma; NO a la quita de derechos; NO al saqueo. Porque no pueden definir a espaldas del pueblo trabajador: todos y todas convocados a concentrar y marchar a Casa de Gobierno”, indicaron los maestros en un comunicado publicado en la página web de Agmer.

Y agregaron: “Más de diez semanas llevan nuestras medidas de fuerza, en las que reclamamos a las y los legisladores que escuchen nuestro reclamo, que no hagan oídos sordos al contundente NO con el que la docencia se expresa para negarse a la reforma de nuestra Ley Previsional”.

Desde el sindicato acotaron luego: “Este miércoles, luego de que el senado le diera media sanción en forma más que exprés a algo que definirá el presente y el futuro de todas y todos los entrerrianos, las y los diputados de nuestra provincia, emulando también la velocidad de los anteriores, votarán una reforma que nadie pidió y a la que la docencia y el pueblo trabajador se niega rotundamente“.