La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un Paro Nacional Docente el próximo 3 de agosto, en el marco del plan de lucha resuelto por su congreso, ante “la grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional”.

La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y “desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, afirmaron desde el sindicato.

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fonid y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, apuntaron desde el gremio.

CTERA reclama, en ese sentido:



– Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente

– Aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios

– Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación

– Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo

– Rechazo a toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto

– Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente

– Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, por constituir un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos

– Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos