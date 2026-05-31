El Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina”, ubicado en el Parque Unzué, registró la aparición de las primeras orugas de mariposa monarca del sur (Danaus erippus). Este hito biológico es el resultado directo de la reciente creación de su jardín de mariposas y picaflores, un espacio diseñado específicamente para la conservación y el desarrollo de polinizadores.

La presencia de estas larvas confirma que, cuando se generan las condiciones adecuadas y se respeta el ecosistema original, la fauna local responde de manera inmediata. La iniciativa forma parte de las políticas de educación ambiental y preservación de la biodiversidad que se lleva adelante.

El ciclo de vida de la mariposa monarca depende estrictamente de plantas específicas. En "La Delfina", el desove y la alimentación de las orugas se concentran en el algodoncillo o lengua de vaca (Asclepias curassavica), una especie fundamental para su supervivencia. Esta planta no solo constituye su único sustento durante la etapa de crecimiento, sino que también les transfiere compuestos químicos que actúan como defensa natural frente a los depredadores.

Desde el equipo técnico del Centro de Interpretación destacaron la importancia de replicar estas acciones en los hogares: incorporar especies nativas en jardines particulares es una herramienta clave para restaurar el paisaje natural y proteger la biodiversidad urbana. Además del algodoncillo, existen otras plantas autóctonas de la región que cumplen la misma función hospedera, tales como: Asclepias mellodora, Dora (Morrenia odorata), Plumerillo negro (Oxypetalum solanoides) y Tasi (Araujia sericifera).

Sobre la Mariposa Monarca del Sur

Es una de las especies más emblemáticas de Argentina y habita comúnmente en ambientes abiertos, zonas de serranías, parques y ciudades. Su ciclo biológico se compone de cuatro etapas bien definidas: cuatro días en estado de huevo, dos semanas como oruga, diez días en la crisálida y entre dos y seis semanas en su fase adulta como mariposa.

A diferencia de la conocida variedad norteamericana, la monarca del sur no realiza la extensa migración; en su lugar, efectúa desplazamientos más cortos hacia las regiones más cálidas durante la temporada de otoño. Actualmente, la especie no se encuentra en peligro de extinción, pero su preservación está estrechamente ligada a la conservación de estos corredores verdes y biológicos dentro de las áreas urbanas.