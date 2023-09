Una vez más, apareció una vaca mutilada en un campo de Entre Ríos. Esta vez ocurrió en la zona rural de Bovril y la situación causó perplejidad en los dueños del lugar, que todavía no pueden explicarse lo sucedido.

El hecho ocurrió en una parcela que los propietarios le arrendan a un productor, ubicada a unos 4 kilómetros de la ciudad de Bovril, en el departamento La Paz, camino a la Estancia La Chualla.

Al lugar acudió personal de la Brigada de Abigeato local, pero los policías rurales tampoco pudieron encontrarle una explicación racional a lo ocurrido.

"El viernes cuando mi marido fue al campo, vio que las vacas estaban muy asustadas, todas juntas, y le llamó la atención. Ayer, sábado, el chico al que le arrendamos el campo encontró el animal debajo de una enramada y nos avisó", contó a La Sexta Elva Schonfeld, que es propietaria del lugar junto a su marido, Roque Ulman.

Como muestran las imágenes que la mujer aportó, la vaca, que estaba preñada y pesaba unos 500 kilos, apareció "sin la lengua ni el ano", dijo Elva. "Se llevaron la lengua completa con las quijadas. También le falta el ano y tiene algunas heridas en las ubres, pero no se llevaron su carne. La vaca está completamente hinchada y nada se le acerca, ni los otros animales, ni los perros", añadió.

"Es la primera vez que sucede algo así en la zona. Yo fui a ver si no había un círculo quemado, como el que podría haber dejado un plato volador, pero no encontré nada. Porque estas cosas están asociadas a eso, o al Chupacabras", comentó Elva a La Sexta. Y concluyó: "Esto no es una cosa de humanos".

(Fuente: La Sexta)