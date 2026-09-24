El cura César Schmidt se presentó este jueves ante la Justicia en Paraná, en el marco de la causa que lo investiga por el intento de homicidio contra un niño de 12 años.

Se trata del caso de Esteban Bogado, el pequeño que sufrió una electrocución en el ingreso de la vivienda del sacerdote, que había conectado una malla sima a 220 V.

Según la Fiscalía, a cargo de Patricia Yedro, pide la elevación de la causa a juicio y se adelantó que solicitarán una pena de 6 años y medio de prisión para el sacerdote.

“Esta es una etapa de depuración de evidencias, para que el juez decida si la causa se puede llevar a un juicio oral y público o no”, explicó a Canal 9 Litoral Leopoldo Cappa, abogado querellante en representación de la víctima.

“Lo que planteó la defensa, con un vestigio de dilatar la situación a criterio de este querellante, es que el padre César Schmidt es inimputable, que padece algunos problemas psiquiátricos que no le permitieron comprender la criminalidad del acto que estaba cometiendo cuando electrificó la cerca”, relató.

El sacerdote, entonces, deberá afrontar una pericia con un psiquiatra forense designado por el Poder Judicial. “Desde ya, sin ser un especialista en salud mental, puedo adelantar que esa pericia va a determinar que es imputable. Llegado al juicio se le va a establecer una pena de seis años y seis meses de prisión”, dijo Cappa.

Para el abogado, el sacerdote era plenamente consciente de sus actos, ya que “el día del hecho se presentó en el domicilio y testeó el portón de ingreso si no estaba electrificado para poder ingresar”. Además, sostuvo también que “hasta el día del hecho estaba brindando misa, consagrando la eucaristía, sin ningún impedimento”.

César Schmidt, el sacerdote que electrificó su casa

El hecho ocurrió el 7 de marzo, alrededor de las 13, en el domicilio de Schmidt ubicado en calle Lamadrid 2145, en Paraná. Según la reconstrucción fiscal, el sacerdote instaló una conexión precaria desde un tomacorriente del interior de su vivienda hacia una “malla sima” (tejido metálico) en el perímetro de su propiedad.

El riesgo se materializó cuando el niño intentó trasponer el tapial para rescatar una pelota que había caído al patio del imputado. Al entrar en contacto con el tejido, el menor recibió una fuerte descarga eléctrica que le ocasionó lesiones de extrema gravedad.

El informe médico de la División Pericias Médicas Policiales y las declaraciones de las pediatras del Hospital San Roque detallan que el niño sufrió quemaduras en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha, permaneciendo bajo sedación en la Unidad de Terapia Intensiva tras el incidente.

La fiscalía sostiene que la materialidad del hecho está acreditada mediante informes de la empresa de energía Enersa, que confirmó que la conexión era una instalación propia de la vivienda y no una falla de la red pública, calificándola como una “fuente permanente de energía altamente riesgosa y apta para producir la muerte”.

Uno de los puntos más contundentes del requerimiento fiscal es la determinación de la pena. El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Yedro subrayó como agravante la condición de sacerdote de Schmidt. Para la fiscalía, su investidura religiosa implica una “expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo”.

El documento judicial al que accedió Cuestión de Fondo señala que, al instalar una trampa letal que podía afectar a cualquier transeúnte, el imputado actuó en flagrante contradicción con los valores que su ministerio representa, incrementando el “disvalor de su acción”.

Actualmente, Schmidt de 66 años, se encuentra domiciliado en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor”. Durante el proceso se abstuvo de declarar. Ahora, será el Juez de Garantías, Eduardo Ruhl, quien deberá decidir la elevación de la causa a debate oral y público.

Fuente: Ahora / Canal 9