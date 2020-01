La boleta fue jugada en la localidad de María Grande, en el departamento Paraná, confirmaron a Elonce desde la Lotería de Santa Fe.

A ocho días de la novedad, el responsable de la agencia 1343/00, de calle presidente Illia 1098, confirmó a Elonce que el afortunado apareció. "Es un vecino de María Grande, un hombre de más 50 años. Ha trabajado toda su vida, es humilde y de bajo perfil", confió a Elonce Esteban Abelardo Moya, agenciero que vendió el Quini Ganador.

"Él no lo podía creer", aseguró Moya a nuestro medio. De acuerdo a lo que comentó, "estará en él si quiere divulgar su identidad".

En el mismo sentido, el agenciero le deseó al apostador "que disfrute del premio y que todo salga bien".

Consultado a Moya por las repercusiones que tuvo la premiación, éste comentó: "Vender un premio de estas características, sin duda que promociona a la agencia. Todos estos días no he parado: estoy comiendo en casa y me mandan mensajes con una jugada, así que vengo a la agencia y se las hago".

"Agradecido a Dios, y bienvenido sea el premio", cerró.

