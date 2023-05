La viralización del video de una acalorada discusión entre Gustavo Sofovich y Fabio Cuggini dejó al descubierto que casi se van a las manos en un estacionamiento de Recoleta el domingo pasado, y a pesar de una denuncia encaminada por parte del peluquero se desconocía lo que verdaderamente sucedió. Este martes, sin embargo, el misterio se acabó con el surgimiento del video de los hechos.

Lo que se sabía hasta ahora, es que Fabio Cuggini denunció al hijo de Gerardo Sofovich por atacarlo en el estacionamiento del restaurante La Recova de Posadas. En el texto, su abogado asegura que el productor de televisión "lo agarró del cuello y de las cadenas, agarrándolo en una especie de llave, mientras le decía '¿Por qué no me decís en la cara drogón?' (SIC)".

🤜 Así fue la agresión de Gustavo Sofovich a Fabio Cuggini ⚡️ pic.twitter.com/y4CH4wyqPv — #Intrusos 👀 (@Intrusos) April 11, 2023

En una entrevista por "Desayuno Americano", Sofovich reconoció haber perseguido e insultado a Cuggini por las insultantes referencias que el peluquero habría hecho a su pasado consumo de drogas, que el productor de América asegura no realiza hace ya cinco años: "Lo corrí. Me le fui encima, estoy cansado de que me grite", aseguró, sin entrar en detalle.

Este martes, Intrusos hizo público el video capturado por una cámara de seguridad de la cochera que capturó el momento exacto del ataque: en el corto clip, se puede ver como Fabio y su mujer salían del brazo hacia su auto, cuando se dan vuelta, como si escucharan un grito.

Para el que Gustavo Sofovich lo fue a buscar a @cuggini_fabio pic.twitter.com/Y1xHbWTKk7 — JORGE RIAL (@rialjorge) April 9, 2023

Allí entra en escena Gustavo Sofovich, quien marcha hacia el peluquero y lo agarra del cuello por atrás, poniendo su cabeza en una llave, tal como lo había descrito el abogado de Cuggini en su denuncia. Se llega a ver a un seguridad del lugar acercándose para detener el ataque antes de que el video corte.

El abogado de Fabio Cuggini acusó a Sofovich de provocar "lesiones leves" en la denuncia presentada al Gobierno de la Ciudad, pero todavía no se conocieron avances en el caso. La pelea ya habría tenido graves consecuencias para el productor, sin embargo, poniendo en pausa las charlas del regreso de "Polémica en el bar" a América.