Un insólito episodio se volvió viral en Twitter: dos mujeres se acercaron a la casa de un hombre para escracharlo, en lo que pareciera haber sido una infidelidad a una de ellas, dada la euforia de ambas en sus gritos.

"Salí, vení acá, hijo de p...", se escucha decir a una, mientras que la otra exclama a gran voz: "Me cag... la vida todos estos años".

Se trataba de dos amigas que se presentaron en la puerta de la casa de Mauro, el hombre que sale por la ventana del segundo piso para pedirles que por favor esperen, que en instantes bajaría para darles una explicación respecto de su reclamo.

En las últimas horas se conoció un audio de WhatsApp de él. “Amigo, tenés que venir. No puedo salir de casa. Les voy a decir que tengo mellizos o algo así. Me tenés que ayudar y confirmar lo que digo. Yo las amo a las dos y no las quiero perder. ¿Cómo no voy a estar ofendido? Me han roto una ventana de casa. Eso no se hace”.