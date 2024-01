La expareja de Junior Benítez, Anabelia Ayala, decidió quitarse la vida en las últimas horas. La mujer había sido víctima de violencia de género en repetidas oportunidades y la familia de Anabelia había denunciado al jugador, quien fue detenido en dos ocasiones.



La prima de Ayala, Belén García, confirmó que decidió terminar con su vida debido al hostigamiento que sufría desde hace años por parte del jugador. "Él tiene plata y arregló salir con domiciliaria. Igualmente, este hijo de puta iba hasta la casa y la amenazaba", manifestó García en diálogo con TN.



"Ella vivía con su familia y todos sabíamos que podía terminar así porque no aguantó, se desgastó", agregó sobre la situación de la joven. "La hostigaba constantemente y la molestaba por videollamada. Decidió terminar con su vida para no soportar más los maltratos. La psicopateó por cinco años y no pudo más", completó la prima de la víctima.





La familia le solicita a la Justicia que vuelvan a encarcelar a Benítez y que incluyan la muerte de Ayala como un suicidio inducido.



Benítez tuvo varios episodios de violencia contra la mujer que fueron denunciados por la familia de Ayala. Fue acusado de desobedecer una orden de restricción impuesta en su contra, en marzo de 2022 fue condenado a seis meses de prisión y fue detenido nuevamente en febrero de 2023. Actualmente se encontraban esperando el segundo juicio en su contra con prisión domiciliaria. (Doble Amarilla)