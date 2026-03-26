El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó otro inmueble a su patrimonio: un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito. Lo adquirió sin haber vendido la propiedad en la que vivía cuando entró en el Gobierno, en Parque Chacabuco.

La Nación pudo constatar esta información en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Adorni figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de las dos viviendas en la ciudad de Buenos Aires.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, había dicho esta mañana el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa que convocó en medio de los cuestionamientos políticos que desataron la noticia sobre un viaje a Punta del Este en avión privado y la posterior revelación de que Angeletti había comprado una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a fines de 2024.

Adorni dijo hoy que se había mudado a Caballito. Eludió confirmar ante los periodistas de la Casa Rosada que ese departamento le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

El jefe de Gabinete enfatizó en que no hubo un salto en su patrimonio desde que ingresó al Gobierno, el 10 de diciembre de 2023.

En aquel momento, solo tenía dos inmuebles a su nombre: el de la calle Asamblea y uno en La Plata. El primero, según la declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA), tiene 115 metros cuadrados y figura a medias con su mujer. El de La Plata, de 107 metros cuadrados, lo anotó como 100% suyo desde 2016 y producto de una donación familiar. Ambas propiedades siguen inscriptas a su nombre, según los registros oficiales consultados por La Nación.

Adorni no informó en su declaración patrimonial de 2024 la casa del club de golf Indio Cua. Tampoco quiso decir si la había incluido en el anexo reservado (como un bien exclusivo de su cónyuge) y no explicó el origen de los fondos con los que la compró Angeletti. Según dio a entender el jefe de Gabinete, incluirá los cambios en sus bienes en la declaración de 2025, cuyo plazo de presentación vence a mediados de año.