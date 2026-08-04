Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que este martes debieron retirar los restos de un ciervo que aparecieron flotando en el río Gualeguaychú, a la altura del Balneario Municipal, gracias a un trabajo articulado realizado por la Dirección de Higiene Urbana y Prefectura Naval.

El operativo se ejecutó alrededor de las 11 de la mañana del martes y replicó, casi de manera idéntica, la intervención realizada un día antes en el mismo sector ribereño, cuando se retiró el cuerpo de una vaca que fue arrastrada por la corriente del río, que actualmente tiene una altura más alta de la normal.

Para la ejecución del operativo, una cuadrilla de Higiene Urbana trabajó nuevamente junto a personal de la Prefectura Naval; y la maniobra combinó el apoyo desde el agua con el uso de una retroexcavadora equipada con brazo hidráulico que permitió extraer el cuerpo de la orilla y depositarlo sobre la caja de un camión volcador para su traslado.

Según indicaron las autoridades, “estos episodios ocurren en este lugar específico del río porque la zona del Balneario Municipal concentra este tipo de hallazgos que son arrastrados por el repunte y que junto con ramas, camalotes y otros residuos suele acumularse en ese sector durante las crecidas”.

El antecedente inmediato se registró hace 24 horas, cuando Higiene Urbana retiró del río el cadáver de una vaca y un freezer que fueron hallados allí, y al igual que el cadáver de la vaca, el ciervo fue trasladado hasta el predio del Ecoparque, donde recibió su disposición final en la fosa reservada para animales muertos.