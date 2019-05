Apareció una supuesta carta de Nahir Galarza antes de entregarse por el crimen de Pastorizzo

Un supuesto manuscrito que la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su ex novio habría escrito antes de entregarse en la fiscalía se viralizó en las redes. A días de la realización de la primera instancia revisora del fallo que estará a cargo del Tribunal de Casación Penal de Concordia, se filtró el manuscrito supuestamente escrito de puño y letra por Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. En el escrito, Galarza pone el acento en la violencia de género, tanto física y psicológica, que según ella recibía por parte de Pastorizzo.Luego, ante el fiscal la chica leyó un papel con indicaciones de su padre y su defensa donde se limitó a asumir el hecho y pidió preservar a su padre priorizando el cuidado de su hermanito Áaron, un niño con capacidades especiales. Tras la aparición del manuscrito, y el revuelo provocado, tanto la joven condenada como sus padres y su defensa técnica no quisieron dar declaraciones sobre la misiva ni precisiones sobre su contenido. "El manuscrito es real y de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias durante las horas del trágico suceso, y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía", dijo el ex vocero mediático de la condenada Jorge Zonzini, el único que dio veracidad al escrito.