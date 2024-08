La situación actual de los alquileres en Argentina no es sencilla, con un incremento significativo en los precios y una caída en la demanda debido al menor poder adquisitivo, los propietarios tienen cada vez menos formas de generar ingresos.

Pero, ¿qué características son las más atractivas para los inquilinos, y qué pueden hacer los propietarios para mejorar el interés sobre sus inmuebles? Esto es lo que debes saber:

Precio

Usualmente nos encontramos con que la ubicación es lo más importante al momento de alquilar un apartamento, sin embargo, la realidad es que el precio es la variable más determinante, ya que no importa qué tan perfecta sea una vivienda, si el interesado no tiene suficiente dinero para pagarla, no podrá costearla.

Por eso, un precio atractivo es una de las características más importantes a la hora de atraer inquilinos. Sin embargo, el proceso de elegir el precio adecuado no es sencillo, ya que no solo se debe tener en cuenta los retornos que queremos generar, sino también los costos operativos asociados al alquiler de la propiedad y la competitividad del mercado.

Ubicación

Una vez que los interesados determinan cuánto están dispuestos a gastar en el alquiler, es momento de elegir la ubicación. Esta debe cumplir con muchos requisitos según cada inquilino, desde estar cerca de la familia y amigos, hasta encontrarse en una buena zona de la ciudad, así como en un espacio intermedio entre actividades laborales y de ocio.

Este es el motivo por el cual, cuando hablamos del atractivo de una propiedad de alquiler, pocas cosas son tan relevantes como su ubicación. Aunque positivo a primera vista al momento de elegir un precio, lo cierto es que las propiedades en zonas “atractivas” suelen enfrentarse a un amplio número de competidores, por lo que se dificulta aún más elegir un pago de alquiler adecuado.

Métodos de pago

El avance de la tecnología financiera, así como la inestabilidad de la moneda argentina, han hecho que contar con métodos de pago alternativos sea cada vez más atractivo para quienes buscan una propiedad de alquiler. Es por eso que en el país ya no solo se usan los pesos para el pago del alquiler, sino también dólares e incluso criptomonedas.

Seguridad

Al momento de atraer inquilinos, es importante hacerlos sentir seguros en todo momento, algo que solo puede lograrse al contar con un amplio número de medidas de protección. Mientras que una de las herramientas más utilizadas son las cámaras de vigilancia, los sistemas de control de acceso para apartamentos también serían esenciales para brindar seguridad a los inquilinos.

Pero esto sería solo la superficie de lo que podemos ofrecer, con cada medida de seguridad adicional incrementando ligeramente el valor de la propiedad. Algunas otras estrategias pueden incluir un sistema de alarma moderno, limitar la visión hacia el interior de la propiedad, e incluso remodelar parte de los exteriores para brindar un mejor campo de visión de lo que ocurre en el exterior.

Mascotas

Las mascotas siempre han sido parte fundamental de la civilización, sin embargo, en los últimos años, con una inflación mundial que dificulta muchísimo mantener una familia con hijos, muchas más personas están optando por tener mascotas. Por ejemplo, en la Argentina se estima que 8 de cada 10 familias ya tiene una mascota en su hogar.

Por eso los apartamentos que no permiten mascotas se hacen cada vez menos atractivos para los inquilinos, quienes prefieren buscar opciones alternativas sin importar si estas son más costosas o cuentan con una peor ubicación. Aunque en algunos casos esto no depende solo del propietario sino de toda la junta, es importante hacer todo lo posible por permitir mascotas.

Almacenamiento

Cuando una persona o familia alquila una propiedad, en la mayoría de los casos no estará simplemente buscando una vivienda temporal, sino que estará llevando a cuestas su vida entera. Por eso es esencial brindar espacios de almacenamiento variados, tanto dentro de la propiedad como fuera de la misma, lo que incluye desde closets y muebles como cambiadores, hasta sótanos y depósitos.

Estacionamiento

Muchos posibles inquilinos cuentan con un método de transporte propio, por lo que contar con puestos de estacionamiento es muy atractivo, ya sea que estos formen parte del garaje del edificio donde se encuentra la propiedad, hasta espacios de alquiler reservados en las áreas adyacentes.

Línea blanca y electrodomésticos

Aunque todos los espacios de la propiedad son importantes, la mayoría de los inquilinos pasará gran parte del día en la cocina. Esta debe estar en perfecto estado para comenzar a usarse desde el primer momento, así como contar con equipos de línea blanca y electrodomésticos modernos para mejorar la experiencia.

Renovación

Sin embargo, no solo la calidad y el estado de uso de la línea blanca es importante para los inquilinos, sino que es ideal que toda la propiedad se encuentre en óptimas condiciones, especialmente la pintura, puertas y ventanas. Los baños también deben estar en buen estado, incluyendo duchas, lavamanos e inodoros.

Por eso, cuando se trata de atraer nuevos inquilinos, es importante renovar todo lo que podamos sin generar gastos que puedan tomar demasiado tiempo en recuperarse. Esto no solo permite que los inquilinos puedan disfrutar de su nueva vivienda sin contratiempos, sino que incluso ayuda a incrementar el valor de la propiedad.

Propietario de confianza

Puede que una propiedad tenga todas las características necesarias para ser atractiva, sin embargo, si los propietarios no inspiran confianza, es improbable que consigan un inquilino. Los propietarios no deben ver a los inquilinos como personas a quienes se les hace un favor, sino como verdaderos clientes que merecen respeto y una atención adecuada.

Esto es especialmente importante actualmente, donde muchas propiedades no solo se listan en plataformas de alquiler con sistemas de reseñas de acceso público, sino también en un mundo donde cada vez más personas utilizan redes sociales. Una denuncia pública podría no solo limitar las posibilidades de conseguir clientes, sino incluso acarrear problemas legales.