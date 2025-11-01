Personal policial de la Sección Motorizada de Gualeguaychú protagonizó un operativo tras ser agredido verbalmente y con piedras por un hombre que vestía un buzo blanco, en la intersección de calles Clavarino y Bolivia. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir hacia un domicilio cercano.

En ese momento, otro hombre de 30 años —hermano del primero— salió del lugar portando un arma de fuego tipo pistola calibre .22, lo que derivó en la inmediata aprehensión de ambos. Además, otros dos hombres de 36 y 24 años, que se encontraban en la escena, intentaron agredir al personal actuante y también fueron reducidos y detenidos. Todo el procedimiento tuvo lugar en la vía pública.

Al ingresar al domicilio, los efectivos constataron la presencia de una motocicleta 110 cc con cachas azules, denunciada como robada días atrás. Con la correspondiente orden judicial de allanamiento, personal de Comisaría Tercera secuestró un revólver calibre .22 con siete proyectiles, la motocicleta denunciada como sustraída, 17 plásticos y repuestos de motovehículos para determinar su procedencia, un teléfono celular marca Alcatel modelo One Touch Idol y $27.170 en billetes de distintas denominaciones.

Por su parte, la División Toxicología intervino y secuestró 38 envoltorios de nylon con Cannabis Sativa (32 gramos en total) y 22 envoltorios de Clorhidrato de Cocaína (4 gramos).

El área de Tránsito Municipal retuvo además dos motovehículos que se encontraban en la vereda: una Honda negra y una Motomel sin dominio ni documentación, ambas por obstrucción de paso peatonal. Los cuatro aprehendidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental y quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.