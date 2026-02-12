Un hombre fue detenido en Gualeguay, sospechado de ser el autor del homicidio de Vanesa López, de 39 años. Se trata de la mujer asesinada este jueves en la ciudad vecina.

La víctima se encontraba fallecida con heridas de arma blanca o algún objeto punzante. El principal sospechoso es sobrino del padrastro de la víctima y fue arrestado en la zona del Club Urquiza

Puede interesarte

Según se informó a AHORA, el hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz, de dicha localidad. Fue en el Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. Se investiga la relación entre la casa y un bar lindero.

Efectivos de la Jefatura Departamental Gualeguay y personal de Criminalística trabajan en el sitio bajo las órdenes de los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina para recolectar pruebas y testimonios.

Si bien no se han brindado detalles oficiales sobre el arma utilizada o la mecánica del ataque, fuentes policiales confirmaron que se ha desplegado un amplio operativo de cierre de ciudad y rastrillaje en zonas rurales para dar con el paradero del agresor.

Noticia en desarrollo…