Apicultores uruguayos tienen 12.000.000 kilos de miel "de clavo" por el glifosato

"Hay 12.000.000 de kilos de miel sin comercializar, estando toda la zafra 2019, parte de 2018 y parte de 2017. Si a eso lo multiplicas por U$S 1,20, hablamos de que hay U$S 15 millones trancados en los galpones de los productores sin poder venderse", explicó en declaraciones al periódico sanducero El Telégrafo.

Esta imposibilidad de exportar se debe a la presencia de trazas del pesticida glifosato en el producto, algo que ha hecho que algunos mercados, como el europeo, discontinuaran sus compras.

Para Aguilera, es "una vergüenza nacional que un producto tan genuino y bueno como es la miel uruguaya, que consideramos es una de las mejores del mundo, no se pueda vender por un tema ajeno a los productores, ya que tiene que ver con el uso y el abuso de un agroquímico que no es controlado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". El directivo aseguró que en la actualidad hay productores apícolas que "no tienen ni siquiera para pagar la luz".

"Nos estamos enterando ahora que hay algunos productores que van a ser mandados al clearing porque no pueden pagar sus préstamos", lamentó.

Hablando a título personal, Aguilera entiende que "hay que pasar a otro tipo de acción con respecto al MGAP", y señaló que ese bajo precio que se le paga al productor por la miel "ahora ni siquiera se paga contado, ya que el productor tiene que esperar para cobrar".

En cuanto a las exportaciones trabadas, dijo que "no poder vender la miel porque tiene restos de glifosato, es responsabilidad del MGAP; porque no podemos comercializarla a ningún precio. Es un problema que está relacionado con las acciones que no ha tenido el Ministerio dentro del país, de controlar el uso de estos productos, y los apicultores en este momento ya tenemos que pensar en un juicio por daños y perjuicios al MGAP, porque estamos siendo absolutamente perjudicados por inacción, por negligencia y por errores que ha cometido el Ministerio. Ya hace cuatro años de esto".