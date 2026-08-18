El Municipio concretó un abordaje sanitario territorial para completar el esquema previsto en la zona. La intervención apuntó a mitigar los factores de riesgo en un área vulnerable ante las eventuales crecidas del río Gualeguaychú, contexto donde la proliferación de la bacteria requiere medidas anticipatorias.

Respecto a los trabajos ejecutados, la subsecretaria Ivana Zecca expresó que "el cuidado del ambiente está directamente relacionado con la salud de toda la comunidad. Cada acción preventiva que llevamos adelante representa una inversión en calidad de vida y en protección sanitaria. Desde el Gobierno municipal asumimos el compromiso de estar presentes en el territorio, trabajando de manera planificada para prevenir enfermedades y acompañar a los vecinos con políticas concretas que cuidan a las personas, a los animales y al ambiente".

Esta labor forma parte del programa de control de enfermedades zoonóticas y promoción de la tenencia responsable de mascotas que el gobierno local aplica en diferentes barrios.