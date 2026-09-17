El Municipio continúa con la campaña de vacunación contra la leptospirosis en caninos, una acción preventiva que se desarrolla en diferentes sectores de la ciudad y prioriza aquellos donde las condiciones ambientales pueden aumentar el riesgo de exposición a la enfermedad.

“La vacunación es una herramienta fundamental para cuidar a nuestros animales, pero también para proteger el ambiente y a toda la sociedad. Desde el Gobierno de Gualeguaychú entendemos que la prevención requiere presencia en el territorio y un trabajo sostenido, por eso vamos a continuar con esta campaña en los barrios que presentan riesgo de inundaciones, articulando además con la Facultad de Veterinaria de la UNER”, señaló Ivana Zecca, subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 28 de julio, ya se aplicaron 902 dosis. Uno de los primeros operativos se realizó en el refugio Patitas, donde fueron vacunados 52 caninos. Posteriormente, el trabajo se extendió a diferentes barrios con riesgo de inundaciones, considerados prioritarios para reforzar las medidas de prevención.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar tanto a animales como a personas. Su transmisión puede producirse por el contacto con agua, barro o ambientes contaminados con orina de animales infectados. Ante situaciones de inundación, las posibilidades de exposición pueden incrementarse, por lo que las medidas preventivas adquieren especial importancia.

La campaña se lleva adelante de manera articulada con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que acompaña los operativos de inmunización y contribuye al abordaje sanitario y ambiental en territorio.

La vacunación continuará en distintos sectores de Gualeguaychú, con prioridad en las zonas que presentan mayor exposición ante posibles inundaciones, como parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud ambiental .