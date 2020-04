“Iba con un pedido de una pizzería de la ciudad, y me habían mandado a la dirección donde finalmente me asaltaron. Llego, como es rutina, en un lugar donde las casas no tienen numeración, comienzo a tocar bocina, hasta que veo a dos personas que me hacen señas. Presumí que se trataba de la gente que había efectuado el pedido. Voy hasta donde se encontraban y me asaltaron. Me apuntaron, me amenazaron y en esos segundos sentí muchas cosas a la vez. Miedo, impotencia, rabia. Es una situación espantosa, difícil de explicar, correr para que no te peguen un tiro”, prosiguió.

Enterados del hecho, sus colegas motoqueros, los encargados de hacer los servicios de deliverys en la ciudad cerrada y aislada por la cuarentena, realizaron una especie de operativo cerrojo para recuperar la moto. Fueron unas 40 personas las que cercaron a los asaltantes hasta que finalmente las fuerzas de seguridad recuperaron el vehículo.

Uno de los que encabezó “la patriada de los cadetes” fue Matías, uno de los compañeros de Hernán, que encabezó el operativo para recuperar la moto. “Ni bien nos enteramos del robo, mandamos un mensaje al grupo con la noticia y cortamos varios puntos de la zona donde se registró el hecho delictivo. El objetivo era que no pudieran mover la moto. Anduvimos por la zona preguntando y con algunos datos que manejábamos dimos con la casa donde estaba.

“Tomado conocimiento del hecho, un grupo de efectivos policiales acudieron al lugar y emprenden una exhaustiva búsqueda en las inmediaciones. En una vivienda, logran divisar a un grupo de jóvenes y una moto, que coincidían con las características aportadas por la víctima”, informaron a ElDía desde la Jefatura Departamental.

Inmediatamente, las fuerzas de seguridad a la Unidad Fiscal interviniente a cargo del Dr Martín Scattini Martín, librando el Juzgado de Garantías y Transición en turno la orden pertinente de allanamiento y registro domiciliario.

En el operativo se pudo encontrar una motocicleta marca Honda Biz, un revolver .38 y balas del mismo calibre. También chapa patente, espejos retrovisores pertenecientes a la moto secuestrada, la caja de reparto y un teléfono celular.

Lo que le pasó a Hernán nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Estamos expuestos a que sucedan estas cosas

Todos los detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Policía, salvo un menor de 17 años que quedó alojado en la Comisaria de Minoridad a disposición de la Justicia.

“Lo que le pasó a Ibarra nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Estamos expuestos a que sucedan estas cosas. Muchas veces nos han dado direcciones falsas y hemos pasados momentos complicados”, explicaron los colegas de Hernán y Matías, mientras que uno más explicó que “en junio del año pasado me robaron la moto y nunca más la recuperé”.

“Les agradezco a todos los compañeros y cadetes que dejaron su trabajo para recuperar mi moto. Vivimos de esto, de la moto, la bicicleta, lo que hacemos en el día a día, y que te roben con un fierro tu herramienta de trabajo genera mucha bronca”, concluyó Hernán Ibarra.