El Gobierno argentino se encuentra monitoreando a la distancia las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un cese del fuego, las cuales permanecen estancadas a pocas horas de que venza el ultimátum impuesto por Donald Trump, quien ha advertido —en reiteradas ocasiones y foros— que la opción militar es inminente si no se cumplen todas las condiciones exigidas por Washington.

El plazo concluye hoy a las 20:00 (hora de EEUU), momento en que la Casa Blanca planea ejecutar un ataque coordinado contra objetivos estratégicos del régimen iraní, con la mira puesta en el paralelismo entre la ofensiva bélica y el “fin de una era” que, según el mandatario, pondría término a “47 años de extorsión, corrupción y muerte” en Irán.

Mientras tanto, Javier Milei permanece en la Quinta de Olivos y una figura con acceso directo al despacho presidencial se limitó a resumir el posicionamiento argentino como de “apoyo total a Estados Unidos”.





Otro funcionario de la Casa Rosada marcó la misma premisa. “No vamos a decir mucho más, pero ratificamos que nuestro alineamiento a las decisiones de Donald Trump es total y absoluto”, marcaba hacia este mediodía. En tanto, fuentes diplomáticas se mantenían más al margen para sentar un posicionamiento sobre los hechos de las últimas horas. “Es difícil declarar sobre supuestos”, afirmaban.

El canciller Pablo Quirno no opinó sobre el tema en los últimos días. Las referencias más recientes fueron hechas durante el fin de semana largo por Semana Santa, todas vinculadas a la expulsión del encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani, que también fue declarado por Cancillería como persona no grata en Argentina.

Por su parte, Milei se limitó a retuitear diferentes mensajes de apoyo a la estrategia de su par estadounidense. En una entrevista reciente publicada en el sitio español El Debate, el libertario opinó que “Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos”, a la vez que expresó su “admiración enorme por él, además de afecto personal”.

“El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente”, dijo en referencia a Marco Rubio y su queridísimo amigo Bibi Netanyahu, de quien destaca: “debe ser una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida”.

En las horas previas a la expiración del ultimátum, Trump comunicó a través de la red social Truth Social su visión del impacto histórico del operativo. El presidente de Estados Unidos calificó este momento como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y remarcó: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”. También esgrimió la posibilidad de dar paso a un “cambio total y completo de régimen”, bajo el liderazgo de “mentes más inteligentes y menos radicalizadas”.

En paralelo, desde Washington, los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner buscaban hasta último minuto una salida diplomática, en contacto con Syed Asim Munir, jefe del ejército de Pakistán, quien actúa como puente de confianza entre la Casa Blanca y la cúpula militar iraní.

A lo largo del martes, una serie de ataques aéreos coordinados golpearon instalaciones clave de la infraestructura iraní. Al menos dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad en la ciudad de Kashan, en el centro del país, de acuerdo con Akbar Salehi, funcionario de seguridad en la provincia de Isfahan, quien habló con la agencia oficial IRNA.

Casi simultáneamente, proyectiles impactaron un puente vital en la provincia de Qom, afectando gravemente las conexiones con Teherán, confirmó el vicegobernador Morteza Heydari a la televisión estatal.

En el norte de Irán, otro ataque provocó el cierre de la autopista principal entre Tabriz y la capital, tras el impacto contra un puente elevado a unos 90 kilómetros de Tabriz. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria atribuyó el cierre a un proyectil enemigo, bloqueando así una de las rutas fundamentales para el comercio regional.

El plan militar presentado por la administración Trump contempla no solo la aniquilación de la infraestructura civil —“todos los puentes de Irán quedarán destruidos a medianoche. Todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de ser utilizadas jamás”— sino también la ocupación del estrecho de Ormuz.

Según cifras oficiales citadas por Infobae, “el 20% del petróleo que viaja de Medio Oriente a Occidente transita por este paso marítimo, cuyo bloqueo ya ha impactado los precios de la gasolina y fertilizantes adquiridos por Estados Unidos”. La Guardia Revolucionaria iraní transformó el estrecho de Ormuz en el núcleo de su estrategia defensiva y estableció un arco de protección sobre cinco islas clave: Tunb Menor, Tunb Mayor, Abu Musa, Larak y Qeshm.

Estas posiciones tácticas, complementadas por la instalación de minas marinas, complican cualquier intento de Estados Unidos de hacerse con el control del canal y desbloquear el paso de petróleo a nivel global.

La administración Trump considera Ormuz un objetivo central, tanto para evitar el impacto económico de un bloqueo como para condicionar la distribución global de crudo. En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el presidente sugirió la posibilidad de imponer un peaje a los barcos petroleros que crucen la zona una vez asegurada la victoria: “¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos. Ellos han sido derrotados militarmente”, aseguró Trump a los medios.

Si la vía diplomática termina en fracaso, la operación estaría encaminada a destruir el poder interno de la Guardia Revolucionaria, controlar el uranio enriquecido iraní, devastar la infraestructura y restablecer el tránsito comercial en Ormuz. La ejecución del ataque completo podría tomar solo cuatro horas.

Fuente: Infobae