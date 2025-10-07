Siendo aproximadamente las 16:00 hs de este martes, personal policial de Comisaría Segunda, tras realizar tareas investigativas, encontró en el predio del ex molino “Goldaracena”, ubicado en calles M. Piccini y España, a un masculino de 55 años, en situación de calle.

Al ser identificado y consultar los antecedentes, se constató que sobre el mismo recaía un pedido de detención vigente. De inmediato se comunicó la novedad al Fiscal en turno, quien dispuso el traslado del individuo a Jefatura Departamental Gualeguaychú, previa notificación de sus derechos conforme a lo establecido por ley.