Aprender a liderar y trabajar en equipo

Ingeniero Electromecánico y Laboral, Especialista en Ingeniería Ambiental y Diplomado en Recursos Humanos, asegura que “todos tenemos la capacidad de liderar equipos”.

Eso sí, el experto aclara de inmediato algunos “peros” que resultan clave para lograr el objetivo.

“Es muy importante centrarnos en las fortalezas que tenemos y entender que todos podemos liderar en cualquier equipo y circunstancia teniendo en cuenta que vivimos en una cultura que no admite el error, y a liderar se aprende liderando”, detalla.

¿Qué significa esto? Que los primeros tiempos no son sencillos, y que cuando creemos que tenemos todo resuelto, aparecen nuevas cosas. “Líder no es el que no se equivoca, sino el que tiene la capacidad de salir, levantarse rápidamente, remediar lo que pasó y pedir ayuda a su equipo. Una de las características importantes que tiene el líder es que sabe que solo no puede”.

En declaraciones a ElDía desde Cero, Cabeza habló sobre el curso que comenzará a dictar, de manera online, el próximo miércoles: “Liderazgo y trabajo en equipo”.

Por medio de encuentros virtuales de una hora, los miércoles, a las 15, se irán abordando diferentes aspectos del tema.

Ni pequeños ni grandes, simplemente líderes

El especialista se refirió a otro de los preconceptos con los que se suele abordar estas cuestiones: ¿se puede ser líder en “chico”, cuando lo que tenemos o en lo que trabajamos es un pequeño comercio o emprendimiento?

“El tema es que los ejemplos a los que normalmente se apela cuando se habla de esto es al de los grandes líderes, y los vemos muy lejanos. Al cierre de la invitación que enviamos para el curso destacamos que “liderar es servir”, porque el líder se compromete a colocarse en una posición que no es la habitual en las estructuras de las organizaciones. Todos tenemos la capacidad de liderar equipos, y claro que hay varios recorridos para el liderazgo, a punto tal que otro de los aspectos importantes que trabajamos es que somos únicos y por lo tanto cada liderazgo es único”, dijo.

Líderes se buscan

“Se escucha mucho eso de que faltan líderes y cuando se pregunta por el tema muchas veces en las respuestas aparecen ejemplos del deporte. La Argentina tiene estructuras con líderes envejecidos, a los que esta pandemia les ha pegado fuerte. Este es un momento muy interesante para analizar y debatir el liderazgo de los jóvenes. La Argentina necesita un cambio en este aspecto”, comentó durante la entrevista.

Cuando se menciona que muchas veces la visión que los argentinos tenemos de un líder se parece más a la figura de un salvador, Cabeza confirma de inmediato: “Sí, y apuntamos al salvador individual”.

“. Se trata de tres elementos fuertes que apuntan al trabajo en equipo, no a un salvador. Lo del salvador tiene mucho de solución rápida y sobrecarga mucho a quien se pone en ese papel”, amplía.

Liderazgo, visión, adaptación a los cambios, resolución de problemas, toma de decisiones, modo de actuar, influencia, entorno laboral, comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos, motivación… son sólo algunos de los temas que se abordarán en los encuentros semanales.

Mediante textos breves de aprendizaje, videos para reflexionar y compartir, propuestas de películas, y puesta en común de vivencias para el enriquecimiento del grupo, la actividad se desarrollará en cuatro módulos mensuales.

La inscripción está abierta hasta el domingo 31. Los interesados en obtener más información pueden enviar un mail a info@gfcabeza.com

De qué se trata

*Curso “Liderazgo y trabajo en equipo”

*Modalidad: 100 % online

*Cuatro módulos mensuales; 4 encuentros por módulo; 1 encuentro por semana de 1 hora de duración

*Junio. Características del liderazgo

Miércoles 3: Qué es un líder.

Miércoles 10: Visión de futuro del líder.

Miércoles 17 de junio: Liderazgo en la vida.

24 de junio: Características del líder

*Julio: Rol de líder en ambientes cambiantes

*Agosto: El liderazgo es influencia

*Septiembre: El líder y su equipo

*Matriculación Módulo I $1250

*Cierre de inscripciones 29 de mayo

*Si querés saber más: info@gfcabeza.com