Aprobaron la ordenanza de las multas millonarias para fiestas clandestinas

Debido a este presente, el Concejo Deliberante realizó este jueves por la mañana una sesión extraordinaria en la cual se aprobaron dos temas: por un lado la prórroga de la alícuota a los bancos, financiaras y cajas de crédito que están asentadas en la ciudad y, por otro lado, el proyecto de ordenanzas que dispone multas millonarias y ejemplificadoras para los que realicen fiestas clandestinas.

La medida contó con el apoyo de los tres bloques de concejales: el Frente Creer (que presentó el proyecto), Gualeguaychú Entre Todos y Juntos por el Cambio. Desde éste último bloque se planteó que el dinero recaudado sea destinado al Hospital Centenario en lugar de Cultura y Turismo, pero el oficialismo definió no modificar su proyecto.

El texto entendiende como fiestas clandestinas a aquellas que superen el máximo de personas dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional durante la pandemia; no posea la habilitación municipal correspondiente; sea realizada tanto en espacios abiertos como cerrados, públicos como privados; tenga como finalidad la diversión, el esparcimiento o la socialización en forma eventual y esporádica; se reproduzca o no música, ya sea grabada o ejecutada en vivo; en los casos en que el ingreso sea tanto oneroso como gratuito; se expenda o no bebidas alcohólicas, y cuente o no con servicio de lunch.

La norma aprobada estableció la imposición de multas, tanto a los concurrentes como a los “responsables solidarios”. En este último grupo es considerada toda persona “propietaria, poseedora, tenedora, locadora, locataria, comodante, comodataria del inmueble donde se realice la fiesta clandestina”, así como los organizadores, promotores o auspiciantes de la misma. Y se extiende a “cualquier persona que proporcione bienes, insumos o recursos necesarios para el desarrollo de la fiesta clandestina”.

Los montos y sanciones

Según indicó el concejal Juan Ignacio Olano en diálogo con ElDía desde Cero, "los montos de las multas para los organizadores van de 2.700.000 a los 5.400.000 pesos, y a los concurrentes de 90.000 a 180.000 pesos".

Por su parte, el concejal Ignacio Farfán (PJ), aseguró que los responsables serán sancionados con multas de 30.000 a 60.000 Unidades Tributarias Municipales (UTM). Lo que, en términos económicos, representan sumas de hasta $5.400.000. Ello, “sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la normativa aplicable al caso”.

“En el caso de los concurrentes, serán sancionados con multas que van de 1.000 a 2.000 UTM, lo que representa una suma máxima de $180.000. Y cuando se trate de menores de edad se aplicará lo dispuesto en el Código de Faltas Municipal, el cual establece que el procedimiento se dirigirá contra sus padres, tutor o guardador, aplicándole la sanción que hubiera correspondido según la falta”, añadió el edil oficialista.

Y, en este sentido, aclaró que “en los casos que la fiesta clandestina fuese realizada en un establecimiento donde se desarrolla una actividad comercial se dispondrá la clausura inmediata, la que podrá extenderse hasta un plazo de 180 días”.

La ordenanza aprobada dejó constituida como autoridad de control y aplicación al Área de Inspección General del Municipio.