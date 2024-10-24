Además de darle ingreso a diversos expedientes, se dio sanción a otros entre los que se enmarcan la creación del Programa Igualar, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y se estableció un marco normativo para eventos deportivos vinculados a la niñez y adolescencia.



En cuanto al Programa Igualar, proyecto presentado por el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos, se creó con el fin de garantizar el acceso a una alimentación segura y nutritiva. Al mismo podrán acceder tanto los ciudadanos en condición de vulnerabilidad socioeconómica como las instituciones y ONG's que brinden asistencia alimentaria, siempre y cuando estén inscriptos en el Registro Municipal de Comedores y Merenderos.

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Por otro lado, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, también promovido por el bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos, propone que sean parte del mismo “aquellos predios que correspondan a su dominio y aquellos que, siendo de propiedad privada, queden incorporados por convenios con sus titulares. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá contemplar diversos estímulos para la concreción de Áreas Naturales Protegidas de propiedad privada”.



Entre sus objetivos, se destacan: conservar muestras de la totalidad de los ambientes naturales, terrestres y acuáticos, y especies del Municipio de Gualeguaychú; conservar el patrimonio natural y cultural; bregar por la restauración de los ambientes que requieran de un manejo que permita el mantenimiento o mejora de la estructura, composición y/o función del ecosistema; dotarlas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios que permitan la conservación, la restauración y la investigación científica de los ecosistemas y sus componentes y el desarrollo de actividades educativas ambientales; promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza; promover el ecoturismo; mantener la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos y evolutivos naturales; mejorar la calidad de vida de los habitantes al mantener el ambiente sano, entre otros.



Además, en esta misma sesión se aprobó el marco normativo para eventos deportivos vinculados a la niñez y adolescencia. Se trata de un proyecto elaborado por los concejales de Más para Entre Ríos que tuvo el acompañamiento de los concejales de Juntos por Entre Ríos y de La Libertad Avanza. Fue trabajado en Comisión, donde tras un trabajo exhaustivo, tuvo despacho y en la XXII sesión ordinaria del HCD recibió el voto positivo de todos los concejales.



El mismo restringe la realización de cualquier tipo de torneo y competencia infantil en los horarios escolares durante la duración del año lectivo de educación salvo en aquellos eventos o torneos que se organicen bajo la órbita del Consejo General de Educación. También prohíbe los mismos en horario nocturno (en invierno desde las 19 horas y para la temporada de verano desde la hora 20) durante el año lectivo. Asimismo, establece que los organizadores, técnicos, docentes o responsables de la organización de los eventos, torneos o competencias deberán realizar talleres y capacitaciones que la Dirección de Deportes establezca y que cuenten con un certificado habilitante otorgado por la respectiva liga o asociación, debiendo ser homologado por la autoridad de aplicación de la ordenanza.



También obtuvo votos positivos el proyecto de resolución que declara de interés municipal la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes que se llevará a cabo el 31 de octubre en el Centro de Convenciones.