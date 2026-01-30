El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos Cuadros Tarifarios de Transición para la empresa Compañía Entrerriana de Gas S.A., encargada del transporte de gas natural en la provincia, mediante la Resolución 34/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La medida entrará en vigencia el 1° de febrero y forma parte del proceso de actualización tarifaria dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia del Sector Energético, prorrogada por sucesivos decretos desde diciembre de 2023.

Según la norma, la transportista entrerriana aplicará los mismos criterios de ajuste tarifario definidos para las principales empresas de transporte del país, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El Enargas recordó que estos ajustes se basan en las revisiones tarifarias quinquenales y en un sistema de actualización mensual de acuerdo con la variación de índices oficiales, sin que ello implique un mecanismo automático.

La decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Economía ratificara la continuidad del sendero de actualización de tarifas energéticas para febrero de 2026.

La resolución establece que los nuevos cuadros tarifarios deberán ser publicados por la empresa en medios gráficos o digitales de amplia circulación dentro de su área de cobertura, durante al menos tres días en un plazo máximo de diez días hábiles.

En caso de que la entrada en vigencia coincida con un período de facturación en curso, se aplicará el prorrateo correspondiente, conforme lo previsto en el reglamento del servicio de transporte.