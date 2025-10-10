El ingreso a Gualeguaychú por el cruce entre la Ruta Nacional Nº14 y la Ruta Provincial Nº16 se convirtió en los últimos años en una postal curiosa: un predio repleto de autos, camionetas y motos que, lejos de ser un depósito transitorio, terminó transformado en un verdadero cementerio de vehículos.

En diálogos anteriores con Ahora ElDía, una de las concejalas promotora del proyecto, Micaela Rodrìguez, explicó que esta iniciativa surgió de múltiples reclamos ciudadanos. “Es a pedido de muchos vecinos, y también de prestadores turísticos que no están conformes con la presentación que tiene nuestra ciudad en el ingreso. Realmente es un cementerio de autos, y a raíz de esas charlas empezamos a trabajar sobre el tema”, señaló.

Los concejales calcularon que en el predio hay alrededor de 420 vehículos, y solo en lo que va de 2025 se sumaron más de un centenar. “Lo llamativo es que este año ya se incorporaron más de 100 autos. Si hasta mitad de año tenemos esa cifra, a diciembre el número va a ser aún mayor. Es evidente que la situación se acrecienta cada vez más”, advirtió la funcionaria.

El impacto ambiental es otro de los puntos centrales del proyecto. “Estos autos van emanando combustible, fluidos, óxido y partes que se van desprendiendo, además de los neumáticos. No solo generan contaminación ambiental, también contaminación visual. Y a eso se suma el peligro que representa tener tantos autos abandonados en un ingreso a la ciudad”, remarcó la concejal.

Es en este contexto que el pasado miércoles, el Concejo Deliberante aprobó la Resolución Nº 36/2025, que insta al Ejecutivo a coordinar con la Policía de Entre Ríos y el Poder Judicial un plan de saneamiento para vehículos abandonados en la Comisaría Séptima.



