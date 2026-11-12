En la mañana de este miércoles, alrededor de las 08.30 horas, personal policial de la Comisaría Tercera intervino en un hecho de robo, ocurrido en inmediaciones de las calles Sáenz Peña, entre Palacios y Juan Lapalma.



La intervención se inició a raíz de un llamado recibido en la Sala del Comando Radioeléctrico, que alertaba sobre una pareja que estaría sustrayendo elementos de una vivienda ubicada en la calle Belgrano, entre Juan Lapalma y Palacios.



A partir de las características aportadas, personal motorizado realizó una recorrida por la zona y logró identificar y demorar a una pareja que ingresaba distintos elementos a una vivienda cercana.

Al entrevistarse con la propietaria del inmueble, esta manifestó que momentos antes había adquirido los objetos de buena fe y que, al tomar conocimiento de su procedencia, decidió entregarlos voluntariamente al personal policial.



Entre los elementos recuperados se encontraban una garrafa de 10 kilogramos, un parlante, un televisor marca Noblex de 32 pulgadas y una bicicleta marca SLP.



Posteriormente, se logró establecer que los elementos pertenecerían a una vivienda cuyo propietario se encontraba fuera de la ciudad, y viajaría a Gualeguaychú para formalizar la correspondiente denuncia.

En el lugar se constató que no había daños visibles y que el ingreso al inmueble se habría producido por una ventana.