Un hombre resultó herido con un arma blanca durante una discusión en Rosario del Tala y debió ser derivado a Gualeguaychú para realizarse estudios médicos. El episodio ocurrió el martes 24 de noviembre por la mañana, en una vivienda de calle Rocamora, en el barrio Sagrada Familia.

Según se informó a AHORA, la Policía recibió un llamado alrededor de las 9:30 que alertaba sobre una persona lesionada. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, los involucrados ya se habían retirado y el herido había sido trasladado al Hospital, acompañado por su pareja.

De acuerdo con las primeras actuaciones, dos hombres habían mantenido una discusión y uno de ellos habría utilizado un arma blanca. La víctima sufrió una herida cortante en la zona costal izquierda.

Intervino el médico policial y se dio aviso a la Fiscalía de turno. Debido a la lesión, el hombre fue derivado a Gualeguaychú para una evaluación de mayor complejidad.

Los estudios determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que pudo regresar a Rosario del Tala. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio. No se informaron detenciones.