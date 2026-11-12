El papa León XIV llegó este miércoles a Perú para iniciar la última etapa de su gira por Sudamérica, después de visitar Uruguay y la Argentina. “Aquí estoy en casa”, expresó al saludar a los fieles desde un balcón de la Nunciatura Apostólica, en un país donde vivió durante años como misionero y fue obispo de Chiclayo.

El avión papal aterrizó a las 17:02, hora peruana, en la Base Aérea del Callao. Lo recibieron la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá. Dos niños le entregaron flores y un coro de 27 chicos interpretó canciones de bienvenida.

Antes de trasladarse hacia Lima, el Pontífice se detuvo a saludar y bendecir a personas con discapacidad y a varios bebés. En las calles lo aguardaba una multitud: según estimaciones difundidas por medios peruanos, alrededor de tres millones de personas salieron a recibirlo a lo largo de unos 11 kilómetros de recorrido.

La ceremonia oficial de bienvenida tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, donde mantuvo una reunión con Fujimori. Después pronunció su primer discurso en el país durante un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Al finalizar la jornada llegó a la Nunciatura Apostólica. Allí volvió a saludar a quienes seguían esperándolo, afirmó que se sentía en casa y bromeó con los fieles que permanecían hasta tarde, a quienes les pidió que descansaran.

El regreso tiene un significado especial para Robert Prevost. Antes de convertirse en Papa, desarrolló una extensa labor como misionero agustino en Perú y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Este jueves, su agenda estará concentrada en Lima. Los siguientes horarios están expresados en hora argentina, dos horas más que en Perú.

A las 11:30 se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 12:20 celebrará la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y representantes de las comunidades eclesiales.

A las 13:30 participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral. A las 20 encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. A las 22 compartirá una cena fraterna con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

El viernes 13 viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar Romero y tendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario.

El sábado 14 irá a Cajamarca y celebrará una misa en Santa Cruz de Succhabamba. El domingo visitará Cusco y Pucallpa; en esta última ciudad se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

La visita concluirá el lunes 16, con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Luego emprenderá el regreso a Roma.