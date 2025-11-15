Central Entrerriano afrontó sus primeros partidos como visitante en esta temporada de la segunda división del básquet argentino con un escenario complejo: dos bajas sensibles —la del capitán Mario Ghersetti y la del último fichaje Cristian Zenclussen, quien se sumará recién el lunes— y la lesión del base titular Lautaro Pividori sobre el cierre del juego en Rosario. Así, con apenas ocho jugadores disponibles, tres de ellos juveniles, el equipo de Martín Pascal encaró una gira exigente por Santa Fe contra Provincial de Rosario y Deportivo Norte de Armstrong.

El jueves, en Rosario, Central cayó 100-84 en un partido parejo que se quebró recién en los minutos finales. Ya el viernes, en Armstrong, el Rojinegro mostró carácter, temple y una enorme resistencia física para imponerse 88-81 en doble suplementario y regresar a Gualeguaychú con un triunfo de enorme valor.

Aquiles Montani Wortzel, figura determinante con 22 puntos y 11 rebotes en Armstrong, analizó la gira y resaltó la fortaleza mental del grupo: “El balance es positivo. A pesar de haber tenido un mal arranque, creo que tuvimos una mentalidad bastante fuerte porque jugamos días consecutivos y después el partido con Deportivo Norte se fue a suplementario dos veces. Eso fue mucha responsabilidad para los chicos y se respondió bien, con mucha energía y concentración. Fue un gran triunfo para recuperar el partido que perdimos de local (contra Racing de Avellaneda)”, expresó.

Cuando repasó la caída ante Provincial, el alero cañadense —reconvertido en ala-pivote por necesidad ante la baja de Ghersetti— fue autocrítico: “Estuvimos a cuatro puntos, a falta de tres o cuatro minutos nos pusimos 84-80. Al final se nos fue el partido; no tomamos buenas decisiones en tiros claros y ellos no erraron. Tomaron muchas segundas oportunidades y eso nos está afectando”.

Según Montani Wortzel, la principal corrección para el duelo siguiente fue emocional: “Lo que ajustamos fue más desde lo mental, de estar preparados, de que ya había pasado lo de la noche anterior. Y al tener bajas, había que dar un paso adelante. Creo que todos lo hicimos y todos tuvimos nuestro momento en el partido. Por ese lado estoy muy contento por todos los chicos”.

Consultado sobre su gran labor como interno en ambos partidos y el impacto de las ausencias, resaltó el compromiso colectivo: “Con las bajas me tocó a mí tener protagonismo en esa faceta. Pero también Marquitos (Panozzo) se sintió muy bien y Benja (Lado), que vino de atrás, aportó valiosos minutos. Yo siempre trato de hacer lo que que precisa el equipo para ganar. Hoy me tocó a mí, pero sabemos que lo vamos a sacar juntos. Todos tuvieron su momento”.

Por último, dejó un mensaje ligado a la identidad del grupo: “Central, desde la Liga Federal, se caracteriza por competir en todas las canchas, a pesar de todo, de las bajas o de los contratiempos que puedan surgir. Todos los equipos tienen lo suyo. Nuestra idea es pelear cada partido e irnos con la sensación de haberlo dado todo”.