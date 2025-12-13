A menos de un mes de volver a abrir la pasarela del Carnaval del País, Ará Yeví comparte un adelanto exclusivo del detrás de escena de “La Resistencia”, su propuesta artística para 2026, que combina una puesta impactante con una mirada profunda sobre identidad, memoria y cultura popular.

Con 23 días para el estreno, la comparsa negra y dorada muestra cómo avanzan la construcción de carrozas, el trabajo artesanal del vestuario y los espaldares que darán vida a una historia que vuelve a poner al folklore en el centro del carnaval. Las imágenes adjuntas revelan largas jornadas de creación colectiva y el compromiso de cada integrante del equipo artístico y técnico.

“La Resistencia” parte de un concepto claro: la cultura como acto de defensa, el canto como arma simbólica y la tradición como faro que guía en tiempos de incertidumbre. Retoma funciones esenciales del payador —vigilia, denuncia, voz de los sin voz— y propone una lectura contemporánea del Martín Fierro, no como pieza de museo, sino como arquetipo vivo, vigente frente a las tensiones de la modernidad.

La propuesta aborda la contradicción entre el vértigo digital y la esencia humana: la soledad frente a las pantallas, los espejismos que confunden realidad con apariencia, y la necesidad urgente de recuperar lo colectivo. Resuena la pregunta central: ¿lo que ves es verdad o cobardía?



Además, la obra subraya una problemática atemporal: la lucha de clases. El texto de Hernández se vuelve espejo incómodo del presente. Ayer y hoy, “el pobre sigue aplastado mientras el rico dispara”, y Ará Yeví retoma esa denuncia desde el arte, sin perder sensibilidad ni potencia visual.

En esta narrativa, el carnaval aparece como memoria colectiva, como territorio donde el grito popular persiste. La fiesta sacude la apatía, revindica la esencia y se convierte en un acto de resistencia cultural. “La Resistencia” invita a unirse a esa patriada, a defender lo que somos y a celebrar aquello que ninguna modernidad puede borrar.



Ará Yeví avanza firme hacia el 2026 con una propuesta que combina espectáculo, reflexión y raíz. La cuenta regresiva ya comenzó.