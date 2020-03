Ará Yeví tras el tetracampeonato: "Ahora queremos ganar diez carnavales seguidos"

Romi junto a un grupo de dirigentes compuestos por Celso “Chicho” Bereciartu y Norberto Rossi, y las responsables de la Puesta en Escena de la comparsa, Fernanda Marchesini y Natalia Miño, compartieron en ElDía desde Cero (FM 104.1) toda la intimidad de los festejos y los secretos por los cuales consideran que Ará Yeví es la nueva imbatible del Carnaval del País.

¿Sorprendieron los puntajes de algunos de los jurados?

Natalia Miño: Tal vez, desde mi punto de vista, hubo puntajes que me sorprendieron, pero el resultado final es este, estemos de acuerdo o no; inclusive, si el resultado hubiera sido otro. Si aceptamos a un jurado, tenemos que aceptar su puntaje.

Fernanda Marchesini: Estoy de acuerdo, el resultado hay que aceptarlo, pero también es cierto que hay puntos que no entendemos. Igualmente, aún no nos hemos puesto a analizar punto por punto para sacar conclusiones.

Romi Figún: Yo de arte no sé nada. En mi caso, veía como competidora directa a O’Bahía. Pero bueno, todos mis argumentos son puras subjetividades porque yo soy abogado, así que creo que estuvieron perfectos los jurados (ironizó).

¿Se acostumbraron a ganar?

Todos: ¡No! NM: Tenemos un pequeño ritual en el cual la última noche juntamos a todos los integrantes y les decimos: ‘Si ganamos, festejemos, y si perdemos, también festejemos’. No voy a decir que perder no amarga, pero de los que estamos acá fueron más veces las que perdimos que las que ganamos, y eso no tenemos que olvidarlo.

¿Cómo toman el hecho de que los demás ahora esperen lo mejor de Ará Yeví?

RF: Eso es problema de los demás. Estamos en una década negra y dorada, pero no tenemos que sentirnos que estamos subidos a un caballo ganador.

Chicho Bereciartu: Queremos ganar, apostamos a ganar, pero no tenemos que creérnosla, porque cuando te caigas el golpe va a ser mucho más duro. Y estamos acostumbrados a perder, y hemos disfrutado de cierta manera también el haber perdido y somos el mismo grupo.

Norberto Rossi: La pelea son las diez noches, por eso les decimos a los integrantes que no tenemos nada garantizado por haber ganado el año anterior.

Este año la comparsa se llamó Egos: ¿cuesta mucho controlar los egos de todo un grupo?

NR: Tenemos que seguir el camino de la humildad. No tenemos que dar lugar y entrar en la la movida de los memes o las burlas. Sé que si perdíamos había preparado una catarata de memes.

RF: Siempre les decimos que no entren en el juego de los que transfieren sus dudas a los terceros. Los memes me causan gracia, pero no los comparto ni los hago. Y por eso vuelvo a la autocrítica: en vez de mirar al otro, miremos para adentro. Por eso cada vez que un integrante ha puesto algo, le digo que piense más en él que en el otro.

¿Cuál fue el punto de quiebre, el momento bisagra de Ará Yeví?

CHB: Creo que el quiebre se dio en 2004, cuando comenzamos a crecer de a poquito. En 2008 perdimos por un punto, 2010 ganamos, 2013 perdimos por un punto. Venimos en alza desde hace más de 15 años. Ará Yeví siempre está cerquita. El quiebre lo marcó el hecho de trabajar seriamente. Y tener el galpón donde se arma toda la comparsa también sirvió.

RF: Y este crecimiento no fue planteado sólo para la comparsa, sino para todo el club. Crecimos en todos los ámbitos. Por eso, más que un quiebre, creo que este presente es gracias a una continuidad. En estos 20 años hemos tenido tres directores, pero siempre el mismo equipo. Siempre fue nuestro anhelo que Ará Yeví se posicione como una protagonista del Carnaval del País, hacerla competitiva, y ahora la tenemos.

NR: Hay mucha gente detrás de lo que se ve en la pasarela, y ellos son una parte muy importante dentro de la estructura de la comparsa. Y algo importante para haber llegado a este presente es el orden y la disciplina dentro del club. Podemos tener discusiones internas, pero todos tenemos el mismo norte.

¿Sienten que cada vez son más los seguidores de Ará Yeví? NR: Cada vez que pasé por la pasarela me sorprendió ver la cantidad de banderas caseras, y no recuerdo edición alguna en la cual todo el Corsódromo cante un tema de Ará Yeví como se cantó este último, y eso contagia mucho y hace que la gente sienta más pertenencia.

FM: No es fácil arrancar la noche, y nos tocó hacerlo la primera y la última noche, y levantamos el Corsódromo ambas. Y fue muy lindo ver a la gente en la tribuna haciendo las coreografías. Eso nunca había pasado. Y nosotras nos quedábamos impactadas. Siempre deseamos ese ida y vuelta, pero pensábamos que nunca lo íbamos a ver.

CHB: Lo cierto es que hace cinco años atrás no hubiera imaginado jamás ganar cuatro carnavales consecutivos. Ahora queremos llegar a los diez seguidos.

¿Los decepcionó no ganar ninguno de los premios individuales?

RF: Queda un gustito amargo porque hubo gente que puso su esfuerzo. Y es lindo ganar en todo, pero si no se da, no se da. Uno no puede andar llorando por los rincones por no ganar en algún rubro.

¿Cómo imaginan que va a ser el año que viene la lucha contra Marí Marí?

NR: Va a ser un lindo año el que viene, y espero que las tres comparsas que salgamos lo tomen así y no tengamos que estar sufriendo el carnaval, porque a la larga no lo podés disfrutar.

RF: De nuestra parte, sabemos que es un volver a empezar. Y si ellos no están acostumbrados a que haya una comparsa que cuatro veces seguidas, es problema de ellos.

¿Saben cómo será Ará Yeví 2021?

CHB: Primero tenemos que limpiar todos los trajes, luego todas las herramientas, y recién ahí veremos. Así que más o menos a fines de abril sabremos qué vamos a hacer para Ará Yeví 2021. Lo único que sabemos es que, al igual que los últimos cuatro años, seguiremos con el mismo equipo.