La segunda de las 11 noches del Carnaval 2026 renovó en el público las altas expectativas que dejó el inicio de la Fiesta Nacional el fin de semana pasado. Y es que esta edición, que homenajea a Néstor Lapalma y Roberto "Toto" Arakaki, dos hacedores históricos del espectáculo, promete una vez más un altísimo nivel artístico y una enorme despliegue de pasión y alegría por parte de los fanáticos de Ará Yeví, Marí Marí, O’Bahía y Papelitos.



Después de la incertidumbre que generó el pronóstico de tiempo inestable, las probabilidades de lluvias se dispersaron y la noche del sábado pudo dar lugar al gran espectáculo. Las temperaturas más frescas invitaron al público a asistir con algún abrigo a mano, al igual que en la primera noche. Otra particularidad que tuvo este sábado fue que hubo un descuento especial para que los residentes de Gualeguaychú pudieran acceder al sector VIP a un precio más bajo. El beneficio aplicó a todas las ubicaciones del mismo, sin importar la fila elegida, y permitió una mejora accesible para grupos de cuatro personas.

Los espectadores empezaron a llegar en gran número después de las 21.30, media hora antes del inicio previsto del evento. Apenas pasadas las 22 horas, la distintiva voz de Silvio Solari anunció el comienzo del show de la mano de Ará Yeví, comparsa conocida no sólo por sus triunfos en la pasarela, sino también por la pasión que despierta en sus hinchas.

Luego de la presentación, y como un efecto dominó, cada uno de los parlantes dispuestos en el circuito se inundaron con la música de “La Resistencia”, la temática con la que este año la comparsa del Club Tiro Federal busca hacerse del título. La propuesta, basada en la figura del Martín Fierro, pone en valor las raíces y la identidad nacional, y concibe al Carnaval como una herramienta para preservar la memoria y la mirada crítica en un contexto cada vez más desconectado producto de la digitalidad.

La historia entrelaza lo actual con la tradición gauchesca: un joven urbano, atravesado por lo digital, se encuentra con la obra de José Hernández y da lugar a la reaparición de Fierro como voz que interpela las injusticias, la exclusión y la pérdida de valores, encarnando una resistencia pacífica y digna ante un país que aún enfrenta sus heridas.



A diferencia de la primera noche, en esta ocasión la comparsa del Tiro Federal salió completa e incorporó en su apertura un destaque giratorio con que representa los principales atractivos del mundo digital. Detrás le siguió el ballet con celulares y aros de luz utilizados por influencers y creadores de contenido para redes sociales.

En medio, el protagonista de la historia, perdido y confundido. Detrás, emergiendo de la pantalla de una computadora, el mismísimo gaucho Fierro, con ojos que siguen al público a un lado y otro de las tribunas.

La figura gigantesca de Martín Fierro es parte de la carroza principal, que se ve completada por otros personajes del poema de José Hernández. Detrás de la carroza, encabeza el desfile de plumas y colores negros y dorados la presencia de Pamela Martínez, ex Reina del Carnaval que este año desfila embarazada. El resto de la comparsa hizo una pasada memorable, con gran hinchada en las tribunas, de principio a fin. El cierre estuvo a cargo del impresionante show de “Sonido de Parche”, la batucada liderada por Leo Stefani que tiene a Camila Carro como su pasista estrella. Detrás de ellos, una enorme carroza nuevamente con la figura de Fierro concluyó el desfile.

Le siguió Marí Marí, comparsa del Club Central Entrerriano, con “Genios”, su temática inspirada en la leyenda de Aladino y la Cueva de las Maravillas, un relato que utiliza para homenajear a los hacedores del Carnaval y a la capacidad de crear que tiene una comunidad unida. El tamaño de sus carrozas y el nivel de sus trajes lograron un gran impacto en la primera noche, y este sábado volvieron a dejar a todos con ganas de más pasión rojinegra.

La tercera en hacer su aparición fue O’Bahía, la comparsa del Club de Pescadores que volvió este año bajo la dirección de Adrián Butteri con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una puesta que combina aventura y fantasía.

El broche de oro de la noche estuvo a cargo de Papelitos, que con su temática “Vivos” demostró que quiere coronarse campeona por quinto año consecutivo. La impronta papelitera pone el foco en los trabajadores del Carnaval, resaltando la permanencia del oficio artesanal, el legado de conocimientos y la importancia del trabajo conjunto. La idea principal subraya que el Carnaval es una expresión colectiva y dinámica, en la que la historia, la memoria y el esfuerzo común se renuevan en cada noche de desfile.



