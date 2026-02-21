Luego de un fin de semana con tres noches consecutivas de fiesta, la ciudad se prepara una vez más para vivir a pleno este sábado la anteúltima fecha del Carnaval del País 2026. En esta ocasión, Ará Yeví será la encargada de abrir la pasarela con “La Resistencia”. Luego será el turno Marí Marí con “Genios”, O’Bahía con “El pescador, el genio y las mil y una noches” y Papelitos con “Vivos”.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales que se vivirán esta noche será el desfile de Mary Ann Morrison como flamante Reina del Carnaval del País 2026. La soberana de la comparsa Marí Marí fue elegida anoche en un emotivo y festivo evento que se desarrolló, como no podía ser de otra manera, en el mismísimo Corsódromo. Allí, ante los ojos de miles de espectadores, se conoció no sólo quien recibiría la corona de este Carnaval sino también quienes fueron elegidos por los jurados como mejores Pasistas, Portabanderas y Batucada.



De esta manera, se espera una noche de gran celebración dentro y fuera de la pasarela, en la cual locales y turistas, integrantes y público general, disfrutarán una de las últimas noches de esta exitosa edición de la Fiesta Nacional de Gualeguaychú. Como en fechas anteriores, el espectáculo comenzará a las 21:30 horas, y sus entradas podrán adquirirse en las boleterías desde la mañana del sábado hasta la finalización del evento.