La comparsa del Tiro Federal dio a conocer a través de redes sociales y YouTube uno de los temas que musicalizarán la temática de este año. Alma Carnavalera, vuelve a ser la banda que pondrá a Ará Yeví a bailar.

La canción se titula “Si volviera a vivir” y es autoría de Titi Pauletti y Belén Grecco. En ella, aparecen las voces de Grecco, Sebastián “Pitu” Monzalvo, Emilio Benetti, Diego Del Valle, Titi Pauletti, Macarena Pérez, Martina Páez y Lucas Díaz.

Los músicos que ejecutan el tema son Heri Acosta, Joel Agustin Rodriguez, Leo Stefani , Martín Altuna , Ubaldo Miler , Néstor Zwenger, Rodrigo Fernández y Jordan Cabeza.

Por otro lado, la realización y edición del video estuvo a cargo de Anita Zwenger y Alan Villalba.

De esta manera, Ará Yeví comienza a calentar motores de cara a la edición 2026 del Carnaval del País.