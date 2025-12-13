La comparsa del Tiro Federal lanzó oficialmente su última canción para la edición 2026: “Vuelve Fierro”, una chacarera original que se suma a la propuesta artística “La Resistencia”, inspirada en la enseñanza del Martín Fierro.

La nueva obra musical retoma el pulso de la tierra, la fuerza del folklore y el mensaje vigente de la tradición gauchesca. Con un tono emotivo y poderoso, la letra convoca a la unidad, al valor y a la memoria colectiva:



Aquí me pongo a cantar como Fierro en su partida

que el dolor también da vida si uno aprende a no aflojar

Ará Yeví lo proclama con valor y sin violencia

Únanse a esta patriada que llegó La Resistencia.



Vuelve Fierro y no es quimera a cantarnos su destino

que Ara Yeví es el camino pa’ que su grito no muera.



Hoy la Pampa es la que llama pa’ recordarnos qué somos

pa’ liberarnos sin plomo de tanto engaño en la trama

Ara Yeví no se olvida de lo que el gaucho enseñó

que la lucha bien habida vale más que el ganador.



Vuelve Fierro y no es quimera a cantarnos su destino

que Ara Yeví es el camino pa’ que su grito no muera.



Con esta chacarera, Ará Yeví continúa consolidando una propuesta estética profundamente vinculada al folklore argentino, poniendo en valor ritmos, colores y narrativas de raíz. La pieza forma parte del universo musical que acompañará a la comparsa durante sus noches de desfile en la edición 2026 del Carnaval del País.