Ará Yeví, Papelitos, Marí Marí y Kamarr, con ese orden de salida, se alistan para lo que será la cuarta jornada del Carnaval del País. En esta edición 2025, que lleva el nombre de “Ana María Gelós de Peverelli”, el mayor espectáculo a cielo abierto de la República Argentina supera noche a noche las expectativas de cada comparsa y sus espectadores

Desde la organización del Carnaval destacaron que la semana ha contado con gran cantidad de consultas y gran concurrencia en las boleterías. Estas permanecen abiertas de martes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, mientras que los sábados lo hace desde las 9 al cierre, en horario corrido.

Como todas las noches, la cuarta jornada de las 11 previstas para este año, será transmitida a través de la cuenta oficial de YouTube del Carnaval del País y podrá ser vista desde cualquier parte del mundo.

Dentro de las particularidades que tendrá esta noche, indicaron que llegarán a la ciudad para disfrutar del espectáculo la reconocida astróloga y tarotista Jimena La Torre junto a parte de su staff. También lo harán integrantes del programa de televisión “Cuestión de Peso”, emitido por Canal 13, quienes vendrán con el equipo de producción, y los mediáticos Andrés Nara (padre de Wanda Nara) y Claudia Valenzuela (madre del cantante L- Gante).

Vale recordar que, los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval. Por otro lado, este sábado 25 de enero, el mismo beneficio en el valor de la entrada se extiende a toda la provincia de Entre Ríos bajo la misma modalidad con compra presencial con DNI que acredite domicilio.

También es importante resaltar que, este sábado, las ubicaciones en el Vip Rosado Este, en el Vip Tradicional Este y los sectores de sillas 3, 4, 5 y 6, cuentan con una bonificación especial en la compra presencial. La venta de estas ubicaciones se realiza, exclusivamente, el viernes y el sábado.

Voluntarios proteccionistas cuidarán el ingreso de perros al circuito



Tras el desafortunado incidente del sábado pasado, en el que un perro fue espantado con un golpe de palillo por el integrante de una batucada, la Comisión del Carnaval se dispuso a trabajar en forma mancomunada con la agrupación proteccionista GuABA para evitar que vuelvan a repetirse hechos similares. En diálogo con Ahora ElDía, el referente de la organización, Mauro García Rodríguez, contó que acordaron “colaborar ofreciendo voluntarios que van a estar ubicados en los puntos de ingreso a la pasarela para cuidar tanto a los perros como a los artistas”. También adelantó que a partir de este sábado van a implementar el primer operativo.

“Entendemos que el ingreso de los perros es algo que conlleva un malestar para todos. Ellos muchas veces están aturdidos, no pueden salir una vez que ingresan y los artistas quizás están nerviosos porque hay un perro y están haciendo su show. Vamos a estar trabajando con correas y arneses como para poder redirigirlos y llevarlos a un punto seguro dentro del mismo predio del Corsódromo, donde se puedan hidratar y comer. Y luego liberarlos nuevamente, soltarlos, porque no van a quedar ni encerrados ni se van a relocalizar. Esto es parte de lo que también mencionamos, que es que los perros viven en el Corsódromo; es su hábitat, su lugar y eso no se va a ver modificado, sino que vamos a estar acompañándolos para evitar que se metan en la pasarela durante el desfile de las comparsas”, indicó García Rodríguez.

Y agregó: “Vamos a estar controlando los puntos de ingreso, que básicamente son los de la previa, los de la mitad del Carnaval -donde están las puertas de ingreso laterales- y los del final del circuito, con la intención de que no se vuelva a repetir una situación como la que pasó”.