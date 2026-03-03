Ará Yeví se quedó con el primer puesto en la categoría Batucada, el primer ítem que se resolvió durante la apertura de sobres realizada este lunes por la noche, en el marco de la definición de la campeona del Carnaval del País 2026.

Con 98 puntos, con los descartes incluidos, Sonido de Parche, dirigida por Leo Stefani, le otorgó el primer premio a la comparsa del club Tiro Federal.