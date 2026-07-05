Con gran emoción y expectativa, la comunidad carnavalera de Gualeguaychú, y sobre todo los hinchas del Club Tiro Federal, recibieron este sábado la noticia de quien será el nuevo director de Ará Yeví. Se trata de Alejo Mantegazza, diseñador gráfico, docente universitario y carnavalero con gran trayectoria. Será el encargado de tomar la posta de Guillermo Carabajal para conducir el regreso de la comparsa negro y dorada en la edición 2028 del Carnaval del País.

En su cuenta oficial de Instagram , la comparsa dio a conocer la novedad resaltando que “su experiencia y creatividad harán que la comparsa negra y dorada vuelva con todo en su próxima participación”. “¡Bienvenido a calle Estrada, Alejo!”, celebraron.



En diálogo con Ahora ElDía, Mantegazza compartió sus sensaciones y deseos para con este honor y desafío. “Tengo mucha felicidad. Estoy súper contento de volver a la comparsa que me vio crecer. Tengo muchos años dentro del Carnaval, y desde muy pequeño mis primeros recuerdos son en esta comparsa. Hay mucha gente que quiero muchísimo, y volverme a encontrar con ellos para mí es un orgullo y es algo súper lindo. Hay una frase que creo que tomé para mi que es 'vuelvo a casa, amada Ará Yeví, porque realmente es mi casa. Volver a este patio después de haber estado en otras comparsas, donde también fui muy feliz y aprendí un montón de todas ellas, me trae mucha felicidad y también mucho compromiso de darlo todo para la próxima edición en la que desfile Ará Yeví, que será en 2028”, expresó.

Con respecto a sus expectativas para el futuro regreso de Ará Yeví, manifestó: “Lo que más quiero es hacer una comparsa que deje orgullosa a la gente, que estén orgullosos de lo que ven desfilar; que todos sean parte. También lo tomo como algo propio con lo que yo crecí y que me gustaría cuidar al máximo. También quiero darlo todo, en el sentido de que todos sean felices y estén orgullosos de lo que van a ver en la pasarela en 2028, y que se sorprendan. Yo también me quiero sorprender con lo que se va a ir armando. Es un proyecto muy grande. Si bien he estado en distintas áreas dentro del Carnaval, como Carrozas, Espaldares, Vestuario o Comunicación, este rol es muy distinto y siento que hay mucha gente buena que me rodea y que se va a armar un gran equipo para darlo todo; para volver con toda en Ará Yeví".



Y concluyó: “La verdad que hoy puedo decir que estoy muy feliz. Me siento muy acompañado por mucha gente de todas las comparsas. Creo que participé de todas ellas menos de O'Bahía, pero este año al estar en las redes sociales del Carnaval del País conocí a mucha gente linda, que me ha mandado muy lindos mensajes y me siento super acompañado y querido. También estoy súper agradecido con la gente del Club Tiro Federal que confió en mi proyecto y en mi persona para este camino hacia la edición del Carnaval 2028”.