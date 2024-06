El gobierno de Arabia Saudita informó este domingo que 1.300 personas perdieron la vida en la peregrinación del Hajj de este año, la mayoría por estrés por el calor extremo, y aseguró que cerca del 83% de los fallecidos "no estaban autorizados".



Cada año, la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita lleva a miles de personas a enfrentar condiciones climáticas extremas, motivados por sus fervientes creencias religiosas. Reconocida como una de las convocatorias más grandes del mundo, el Hajj finalizó convocó este año a aproximadamente 1,83 millones de peregrinos y finalizó el miércoles 19 de junio.







No obstante, a lo largo de todo el mundo fue noticia por la cantidad de personas que fallecieron debido al extrema calor, con temperaturas que rondaban los 50ºC. "El sistema sanitario ha tratado numerosos casos de estrés térmico este año, y algunas personas siguen recibiendo atención. Lamentablemente, el número de víctimas mortales ascendió a 1.301", explicó el Gobierno saudí en un comunicado citado por el medio CNN.



En esa línea, Arabia Saudita agregó que cerca del 83% de los fallecidos "no estaban autorizados a realizar el Hajj" y "caminaron largas distancias bajo la luz directa del sol, sin abrigo ni comodidad adecuados".



Fuente: Filo.news